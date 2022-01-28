Москва, , 14:47 — REGNUM Санкции стран Евросоюза при поддержке США против России в отношении газовой сферы невыгодны Западу. Европейцы могут остаться без газа, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Денис Гончаров.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Основная цель новых санкций направлена на ограничение финансовых и технологических вливаний в газовую сферу. Санкции будут введены в случае вторжения России на Украину.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

В случае ввода санкций к газовой отрасли пострадает не только Россия, но и сам Евросоюз. Так как газовый вопрос стоит на повестке дня особенно остро.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на рекордно низком уровне, всего ПХГ заполнены на 40,9%. В частности, в Германии и Франции — на 39%.

Европа может полностью остаться без газа в ближайшие два-три месяца. При этом если Россия не начнет увеличивать поставки газа, то к началу апреля объем топлива в ПХГ в Европе упадет до 20−15%, что может стать самым низким показателем в истории.

Поэтому, если будут применены санкции, в особенности к новому газопроводу «Северный поток — 2», то становится совершенно неясно, как именно Европе заполнять хранилища до необходимого уровня без дополнительных поставок из России по новому маршруту или уже действующим направлениям», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, газета Financial Times писала, что ЕС и Великобритания при поддержке США разрабатывают пакет санкций, который затронет новые российские проекты в газовой отрасли.

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