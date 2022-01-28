Москва, 28 января, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Санкции стран Евросоюза при поддержке США против России в отношении газовой сферы невыгодны Западу. Европейцы могут остаться без газа, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Денис Гончаров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Основная цель новых санкций направлена на ограничение финансовых и технологических вливаний в газовую сферу. Санкции будут введены в случае вторжения России на Украину.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

В случае ввода санкций к газовой отрасли пострадает не только Россия, но и сам Евросоюз. Так как газовый вопрос стоит на повестке дня особенно остро.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на рекордно низком уровне, всего ПХГ заполнены на 40,9%. В частности, в Германии и Франции — на 39%.

Европа может полностью остаться без газа в ближайшие два-три месяца. При этом если Россия не начнет увеличивать поставки газа, то к началу апреля объем топлива в ПХГ в Европе упадет до 20−15%, что может стать самым низким показателем в истории.

Поэтому, если будут применены санкции, в особенности к новому газопроводу «Северный поток — 2», то становится совершенно неясно, как именно Европе заполнять хранилища до необходимого уровня без дополнительных поставок из России по новому маршруту или уже действующим направлениям», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, газета Financial Times писала, что ЕС и Великобритания при поддержке США разрабатывают пакет санкций, который затронет новые российские проекты в газовой отрасли.

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