Варшава, 28 января, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 28 января во время пресс-конференции призвал экс-премьер-министра страны Дональда Туска уйти в отставку с поста председателя Европейской народной партии. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

Моравецкий заявил, что «ошибочная политика Европейской народной партии по «Северному потоку-2» оставила в руках Владимира Путина инструменты для шантажа Евросоюза». Это, по его словам, антипольская и антиевропейская политика главы партии Дональда Туска.

«Туск ни разу не выступил в интересах ни диверсификации поставок газа, ни защиты наших границ. Наоборот было только подыгрывание интересам Германии», — заявил польский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Туск неоднократно критиковал польское руководство. В частности, политик заявлял, что в Польше существуют политические заключенные, а правительство Матуеша Моравецкого является враждебным для единой Европы.