Минеральные Воды, Ставропольский край, , 14:45 — REGNUM Один из крупнейших аэропортов на Северном Кавказе «Минеральные Воды» планирует нарастить мощности в 2022 году. Услугами аэрогавани смогут воспользоваться около 3,5 млн пассажиров, что на 9% больше, чем в предыдущие году, сообщили в пресс-службе аэропорта имени М. Ю. Лермонтова.

Росту пассажиропотока будут способствовать новые рейсы, которые планируется запустить в 2022 году. Так, в марте начнут летать самолеты в столицу Башкирии Уфу. Возобновятся перелеты в аэропорты Египта Шарм-эш-Шейх и Хургарда. С начала года уже запущены самолеты по таким внутрироссийским маршрутам, как Курск, Магнитогорск и Саратов.

В планах руководства аэропорта открытие перелетов в Анапу, Салехард и Иркутск. К международным маршрутам добавится турецкий город Бодрум.

Напомним, в предыдущем году из Минеральных Вод самолеты летали в 42 города России и по 20 международным направлениям.

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