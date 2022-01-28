Москва, 28 января 2022, 14:42 — REGNUM Дать заказчикам право обеспечивать реализацию программ по развитию МСП в целях их потенциального участия в закупках — здравая идея, но весь вопрос в том, как она будет реализована. Об этом 28 января заявил Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Борис Титов
Борис Титов
Kremlin.ru

«Госкомпании имеют главное — капитал для инвестиций, причём достаточно дешёвый. Кроме того, они знают номенклатуру продукции, которая нужна. Значит, есть шанс вырастить отечественного поставщика. В идеальной модели так быть, конечно, не должно, но по-другому в наших условиях, к сожалению, не работают», — отметил Титов.

По его мнению, требуются и дополнительные условия. «Поставщики госкомпаний, формально относящиеся к МСП, зачастую во многом являются проводниками крупного и иностранного бизнеса. Поэтому должны выполняться три условия. Первое — поставщик должен иметь локализованный процесс производства. Второе — он должен работать в промышленном секторе или в сфере интеллектуальной собственности/hi-tech (с остальным у нас и так нормально, выращивать рестораны для банкетов не надо). Третье — за всем этим должен быть адекватный контроль, а госкомпании должны отчитываться за то, как они вырастили поставщика. Тогда система может заработать, и реальные производственные МСП начнут вносить заметный вклад в эти, фактически государственные, закупки», — резюмировал омбудсмен.

Напомним, что Госдума РФ в первом чтении приняла поправки в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Заказчики получат право обеспечивать реализацию программ по развитию МСП в целях их потенциального участия в закупках. Они могут включать мероприятия по оказанию финансовой, правовой, методической, информационной и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, ставшим участниками программ развития.