Москва, , 14:42 — REGNUM Дать заказчикам право обеспечивать реализацию программ по развитию МСП в целях их потенциального участия в закупках — здравая идея, но весь вопрос в том, как она будет реализована. Об этом 28 января заявил Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Борис Титов Kremlin.ru

«Госкомпании имеют главное — капитал для инвестиций, причём достаточно дешёвый. Кроме того, они знают номенклатуру продукции, которая нужна. Значит, есть шанс вырастить отечественного поставщика. В идеальной модели так быть, конечно, не должно, но по-другому в наших условиях, к сожалению, не работают», — отметил Титов.

По его мнению, требуются и дополнительные условия. «Поставщики госкомпаний, формально относящиеся к МСП, зачастую во многом являются проводниками крупного и иностранного бизнеса. Поэтому должны выполняться три условия. Первое — поставщик должен иметь локализованный процесс производства. Второе — он должен работать в промышленном секторе или в сфере интеллектуальной собственности/hi-tech (с остальным у нас и так нормально, выращивать рестораны для банкетов не надо). Третье — за всем этим должен быть адекватный контроль, а госкомпании должны отчитываться за то, как они вырастили поставщика. Тогда система может заработать, и реальные производственные МСП начнут вносить заметный вклад в эти, фактически государственные, закупки», — резюмировал омбудсмен.

Напомним, что Госдума РФ в первом чтении приняла поправки в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Заказчики получат право обеспечивать реализацию программ по развитию МСП в целях их потенциального участия в закупках. Они могут включать мероприятия по оказанию финансовой, правовой, методической, информационной и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, ставшим участниками программ развития.