Москва, , 14:51 — REGNUM В Вашингтоне ждут отклика российских властей на письменный ответ США по гарантиям безопасности. Об этом заявил американский посол в РФ Джон Салливан в ходе онлайн-брифинга 28 января.

Джон Салливан U.S. Embassy Kyiv Ukraine

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Ссылаясь на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, посол отметил, что реакцию руководство РФ может выразить в телефонном разговоре или в ходе встречи. Пока стороны ничего не согласовали.

«Будем ждать реакции и оценки российского правительства на письменные ответы США», — сказал Салливан.

По его словам, такой контакт может произойти уже скоро, его дату должна предложить российская сторона. В представленном России ответе США содержится призыв к деэскалации сложившейся ситуации, а также контрпредложения в сфере контроля над вооружениями. Ответ учитывает озабоченности Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, признался, что за ответ альянса ему «немножко стыдно». Ответ НАТО очень идеологизирован, тогда как ответ США по сравнению с ним — едва ли не образец дипломатических приличий.

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