Ростов-на-Дону, , 14:40 — REGNUM В Ростове-на-Дону по подозрению в убийстве пенсионера задержан житель Москвы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 28 января.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

После проведения необходимых экспертиз, в том числе по предметам, изъятым с места пожара, следственных действий и оперативно-розыскные мероприятий было установлена личность предполагаемого преступника. Им оказался судимый за разбой и кражу 32-летний житель Москвы, освободившийся из тюрьмы в конце декабря 2021 года.

По предварительной информации, злоумышленник познакомился с пожилым мужчиной накануне произошедшего. Во время конфликта пенсионер был задушен. Чтобы скрыть следы преступления, преступник поджёг квартиру.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об аресте предполагаемого убийцы.

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