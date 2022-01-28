Москва, 28 января, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов назвал заявкой государства на отказ от конституционных обязательств, передает корреспондент ИА REGNUM 28 января.

Kemlin.ru Сергей Миронов

«Фактически это заявка государства на отказ от своих конституционных обязательств. Кроме того, структура, не наделенная властью, не сможет эффективно отстаивать права работников, особенно если речь идет о теневой занятости, оформлении трудовых отношений по гражданско-правовому договору или через фирмы-однодневки. Если новый фонд не станет частью государственного аппарата он будет стабильно убыточным, как два его предшественника», — уверен Миронов.

Ещё один серьёзный недостаток предлагаемой реформы парламентарий видит в том, что правительство предлагает сохранить регрессивную шкалу взносов.

«Проще говоря, богатые будут платить социальных налогов на 15% меньше, как это происходит сейчас. Во всём цивилизованном мире делают наоборот: налоги для богатых больше, чем для бедных. Я удивлён, что ни правительство, ни думское большинство не видят в этом проблемы», — отметил он.

Проект закона об объединении ПФР и ФСС планируется внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию, бюджет нового фонда будут обсуждать летом в рамках бюджетного процесса.