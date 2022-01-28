Вашингтон, , 14:37 — REGNUM В Североатлантическом альянсе признают, что Россия «не планирует вторжение» на Украину, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источник в НАТО.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По оценкам источника в НАТО , Россия не планирует вторжения», — пишет портал.

По словам источника, для этого необходимы военные возможности, отличные от тех, которые якобы «развернуты в настоящее время» у границ Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.