Белгород, , 14:45 — REGNUM Доследственную проверку по факту несвоевременного оказания медицинской помощи беременной женщине в Белгороде начало СУ СК региона, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе ведомства.

Приемное отделение 03 © ИА REGNUM

Следователи всесторонне изучат информацию, опубликованную в соцсетях супругом женщины, который утверждает, что его жене отказали в госпитализации и проведении медицинских процедур в родовом отделении перинатального центра на улице Некрасова.

«По поручению руководителя следственного управления по данному факту незамедлительно организовано проведение проверки. Руководителю следственного отдела поручено установить личность женщины и её родных, обстоятельства, приведшие к отказу в госпитализации, установить тяжесть вреда, причинённого здоровью роженице и младенцам. После тщательного изучения фактов, изложенных в публикации, будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина рассказал, что его супруге провели экстренную операцию в другом роддоме, двое их детей находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Позже он пояснил, что женщина регулярно обследовалась, за день до этого случая они были в роддоме на улице Некрасова и «всё было в порядке».

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