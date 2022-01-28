Белгород, 28 января 2022, 14:45 — REGNUM Доследственную проверку по факту несвоевременного оказания медицинской помощи беременной женщине в Белгороде начало СУ СК региона, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе ведомства.
Следователи всесторонне изучат информацию, опубликованную в соцсетях супругом женщины, который утверждает, что его жене отказали в госпитализации и проведении медицинских процедур в родовом отделении перинатального центра на улице Некрасова.
Как сообщало ИА REGNUM, мужчина рассказал, что его супруге провели экстренную операцию в другом роддоме, двое их детей находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Позже он пояснил, что женщина регулярно обследовалась, за день до этого случая они были в роддоме на улице Некрасова и «всё было в порядке».
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