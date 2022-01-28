Синджар, Ирак, , 14:50 — REGNUM Турецкая внешняя разведка, совместно с вооружёнными силами страны, провела специальную операцию на севере Ирака. Об этом 28 января сообщает Daily Sabah.

Истребитель F-16 ВВС Турции Jerry Gunner

По данным журналистов, в результате операции был убит полевой командир Силеман Шемо Юсуф, известный под псевдонимом «Азад», возглавлявший спецназ группировки YPG, которую власти Турции связывают с Рабочей партией Курдистана (признана в Турции террористической организацией).

Отмечается, что машина курдского полевого командира была уничтожена в районе Баба Сило в окрестностях города Синджар.

Напомним, военные самолёты ВВС Турции регулярно наносят удары по территориям северного Ирака. Их целью становятся укрытия курдских партизан, которые совершают рейды на турецкую территорию.