Минск, , 14:35 — REGNUM С призывом к находящимся за рубежом белорусским оппозиционерам покаяться и вернуться на родину обратился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил об этом 28 января в ходе оглашения своего послания к народу и Национальному собранию республики.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мой вам совет — домой. Кайтесь и становитесь на колени. Заплатите штрафные санкции за нанесенный ущерб, хотя бы частично, потому что (компенсировать) то, что вы натворили, не хватит ни вашей собственности, ни всего того, что вы заработаете за всю свою жизнь», — сказал он.

Кроме того, Лукашенко указал, что в случае возвращения белорусских оппозиционеров на родину создадут общественную комиссию, в которой сопредседателями могут стать генпрокурор страны и журналист телеканала СТВ Григорий Азаренок, а также в ее состав войдут представители гражданского общества и депутаты.

«Хочу им сказать — дальше будет хуже, поэтому домой, на коленях, ползком», — добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для защиты Белоруссии 1,5−2 млн жителям республики необходимо уметь пользоваться оружием.