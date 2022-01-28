Кабул, , 14:35 — REGNUM Неизвестные боевики в афганской провинции Кундуз застрелили бывшего солдата правительственной армии и его брата. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийства

Источники уточнили, что инцидент произошёл в селе Чарикари уезда Ханабад провинции Кундуз. Погибшими были Мохаммад Шафии, солдат бывшей правительственной армии, и его брат Машур Джабер.

Родственник братьев, пожелавший остаться неизвестным, сообщил «8 Собх», что боевики были одеты в военную форму и после стрельбы скрылись с места происшествия.

Пресс-служба полиции Кундуза сообщила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали шестерых жителей уезда Даште-Арчи, одетых в военную форму. Задержанные обвиняются в убийстве двух братьев в селе Чарикари, говорится в сообщении. Дела задержанных переданы в судебные органы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По имеющимся данным, уровень преступности в Кундузе в последнее время вырос, и среди жертв есть бывшие сотрудники силовых структур.