Саратов, , 15:03 — REGNUM В Саратовской области в 2021 году всеми видами транспорта перевезено более 168 млн пассажиров. Показатель пока не достиг уровня допандемийных лет и составил 98% к аналогичному периоду 2020 года. Итоги деятельности отрасли подвел региональный минтранс.

Пассажир в вагоне Дарья Драй © ИА REGNUM

Воздушным транспортом за 2021 год было перевезено свыше 992,6 тыс. пассажиров, или 186% к 2020 году.

По трем пригородным маршрутам «Саратов-Сосновка», «Саратов-Шумейка», «Хвалынск-Духовницкое» во время речной пассажирской навигации (с апреля по сентябрь) перевезено более 33 тыс. пассажиров, что составляет 103% к аналогичному периоду прошлого года.

Пригородные железнодорожные перевозки на территории региона осуществяют по 73 маршрутам. За год данным видом транспорта воспользовались более 2,9 млн пассажиров, что составляет 104% к 2020 году, при этом показатель меньше объема перевозок в доковидный период на 22%.

Автомобильным и городским электрическим транспортом на территории Саратовской области перевезено более 16 млн пассажиров, или 97% к уровню 2020 года.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Алексея Петаева, перед ведомством поставлена задача увеличить в текущем году перевозки пассажиров всеми видами транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажиропоток саратовского международного аэропорта «Гагарин» впервые в своей истории с момента открытия достиг проектной мощности. На внутрироссийских рейсах обслужили 936 852 пассажира, на международных — 55 790 человек.

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