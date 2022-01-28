Южноуральск, Челябинская область, 28 января, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Южноуральске Челябинской области после гибели ребёнка из-за пожара возбудили уголовное дело о халатности сотрудников социальных служб. Об этом сообщает областное управление СКР.

Уголовное дело

Известно, что многодетная семья, в которой произошла трагедия, состояла на профилактическом учёте. В пресс-службе облпрокуратуры отметили, что надзорный орган взял расследование этого дела на контроль.

Уже установлено, что мальчик находился дома один. Как сообщало ИА REGNUM, смертельный пожар произошёл 27 января.