Рим, 28 января, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Правоконсервативные партии Италии в пятницу, 28 января, выдвинули кандидатом в президенты страны спикера сената Элизабетту Казеллати.

Presidenza della Repubblica Мария Элизабетта Альберти-Казеллати

Голосование проходит в первой половине дня в пятницу. Еще один раунд может состояться после перерыва.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также представители местной власти (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Выборы начались 24 января, первые четыре туразакончились безрезультатно. После третьего тура для избрания президента достаточно простого большинства (505 голосов). Обсуждаются кандидатуры премьер-министра Марио Драги, экс-прокурора Карло Нордио, министра юстиции Марты Картабиа, экс-главы МИД Франко Фраттини и некоторых других политиков.