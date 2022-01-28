Лима, , 14:42 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо поздравил 27 января Сиомару Кастро со вступлением в должность президента Гондураса. Соответствующий пост был опубликован в аккаунте президента в твиттере, сообщает новостное агентство Andida.

Педро Кастильо Braian Reyna Guerrero

«Мои братские приветствия президенту Гондураса Сиомаре Кастро, которая с сегодняшнего дня встанет на путь прогресса наших братьев, народа Гонудраса. Пусть этот этап станет отражением надежды и прогресса в стремлении к социальной интеграции нашей великой Родины», — написал Кастильо.

К поздравлениям присоединилась и вице-президент Перу Дина Болуарте: «Мы присоединяемся к празднику демократии в Гондурасе, начавшемуся сегодня с правительством Сиомары Кастро. Наши сердца вместе с вашим народом в этот великий день».

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