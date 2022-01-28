Москва,
28 января 2022, 14:29 — REGNUM Евросоюз при поддержке США, конечно, может угрожать России санкциями, но до дела не дойдет, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.
Санкции
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
«ЕС и США пытаются выковать единый фронт карательных мер, которые будут применены к России в случае нападения на Украину.
Белый дом публично поддержал усилия Конгресса по введению санкций против российских финансовых учреждений, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Российский фонд прямых инвестиций.
К новым санкциям относятся возможные ограничения на способность России конвертировать рубль в иностранную валюту, запретить инвестиции в новые выпуски российского госдолга, невозможность запуска многомиллиардного газопровода «Северный поток — 2».
Более радикальным вариантом станет отключение России от глобальной платежной системы SWIFT. Также помимо финансовых санкций предлагается ввести экспортный контроль, который может быть направлен на всё, от энергетического сектора и станков до игровых консолей, телевизоров и смартфонов.
Каковы последствия этого?
Эффективность санкций до сих пор является предметом дискуссий. Они, конечно, могут причинить некоторую боль, но и стать долгосрочным тормозом для развития, инвестиций и торговли не только РФ. Например:
Ограничения на конвертацию рублей в иностранную валюту.
Прекращение доступа Москвы к валютному рынку приведет к прекращению импорта российского газа, нефти и других ресурсов, а поскольку ЕС переживает самый сильный энергетический кризис с 1970-х годов, Европейские правительства опасаются этого, и некоторые из них просят об исключении этого из санкций.
Хоть США и предлагает способы смягчения последствий в Европе потенциальной потери поставок российских энергоносителей на континент, путем дополнительных поставок из Катара и Австралии, то моментально нарастить объёмы добычи невозможно, а покрывать дефицит поставок в Европе придется здесь и сейчас.
Россия всегда была для Европы «надежным гарантом энергобезопасности» даже в самые нелегкие моменты отношений. Поэтому ЕС вряд ли пойдёт на это.
Ограничения на продажу нефти, газа, металлов и т. д.
Тоже вряд ли. Россия — слишком крупный мировой игрок, на долю которого приходится 11% рынка нефти и 13% газа. Такие меры могут подвести под удар многих мировых гигантов корпораций, даже таких гигантов энергетического рынка, как: BP, Total и Shell.
Например, санкции, введенные в апреле 2018 года против «Русала», нарушили глобальную цепочку поставок алюминия и привели к росту цен на него на 30%.
Это затронуло потребителей алюминия в Европе, США и Азии, включая производителей автомобилей, производителей банок с газировкой, крупнейших мировых горнодобывающих компаний и крупные банки, финансирующие торговлю алюминием. В связи с этим санкции с «Русала» были сняты в конце 2018 года.
Отключение от SWIFT.
В этом случае Россия перейдёт на другую систему обмена банковскими данными: либо отечественную, либо другую иностранную.
Санкции против ОФЗ.
Американские крупные инвесторы уже не могут покупать облигации напрямую у властей РФ. В этом случае Россия начнёт скупать ОФЗ, чтобы не допустить обвала цен на них.
Также у ЕС существуют разногласия по поводу того, какие действия России могут привести к новым санкциям. Любые действия против Киева могут рассматриваться как наступление. Путин говорит, что у него нет плана вторжения в Украину.
Конечно, такая риторика напугала инвесторов и привела к просадке акций российских банков, сырьевых добывающих компаний, поставщиков металлов и так далее. Считаю, что причин для паники нет.
Угроза санкций периодически появляется и по большей части это лишь инструмент политического давления. Сами санкции не являются целью, и к ним не следует относиться как к таковым.
Тем более США и ЕС грозят санкциями только в случае прямого вторжения России на Украину, что само по себе маловероятно.
Поэтому администрации Байдена вместо угроз следовало бы подойти к решению вопроса с конкретными политическими целями, понятными Кремлю, и быть готовыми отменить санкции, если Россия пойдет навстречу.
А все эти угрозы выглядят как новостная истерия. Зато просадка рынка на фоне последних новостей — это новые возможности для инвесторов», — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз и власти Великобритании при поддержке Соединённых Штатов разрабатывают пакет санкций, который затронет новые российские проекты в газовой отрасли, писала газета Financial Times.
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