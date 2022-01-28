Москва, , 14:29 — REGNUM Евросоюз при поддержке США, конечно, может угрожать России санкциями, но до дела не дойдет, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«ЕС и США пытаются выковать единый фронт карательных мер, которые будут применены к России в случае нападения на Украину.

Белый дом публично поддержал усилия Конгресса по введению санкций против российских финансовых учреждений, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Российский фонд прямых инвестиций.

К новым санкциям относятся возможные ограничения на способность России конвертировать рубль в иностранную валюту, запретить инвестиции в новые выпуски российского госдолга, невозможность запуска многомиллиардного газопровода «Северный поток — 2».

Более радикальным вариантом станет отключение России от глобальной платежной системы SWIFT. Также помимо финансовых санкций предлагается ввести экспортный контроль, который может быть направлен на всё, от энергетического сектора и станков до игровых консолей, телевизоров и смартфонов.

Каковы последствия этого?

Эффективность санкций до сих пор является предметом дискуссий. Они, конечно, могут причинить некоторую боль, но и стать долгосрочным тормозом для развития, инвестиций и торговли не только РФ. Например:

Ограничения на конвертацию рублей в иностранную валюту.

Прекращение доступа Москвы к валютному рынку приведет к прекращению импорта российского газа, нефти и других ресурсов, а поскольку ЕС переживает самый сильный энергетический кризис с 1970-х годов, Европейские правительства опасаются этого, и некоторые из них просят об исключении этого из санкций.

Хоть США и предлагает способы смягчения последствий в Европе потенциальной потери поставок российских энергоносителей на континент, путем дополнительных поставок из Катара и Австралии, то моментально нарастить объёмы добычи невозможно, а покрывать дефицит поставок в Европе придется здесь и сейчас.

Россия всегда была для Европы «надежным гарантом энергобезопасности» даже в самые нелегкие моменты отношений. Поэтому ЕС вряд ли пойдёт на это.

Ограничения на продажу нефти, газа, металлов и т. д.

Тоже вряд ли. Россия — слишком крупный мировой игрок, на долю которого приходится 11% рынка нефти и 13% газа. Такие меры могут подвести под удар многих мировых гигантов корпораций, даже таких гигантов энергетического рынка, как: BP, Total и Shell.

Например, санкции, введенные в апреле 2018 года против «Русала», нарушили глобальную цепочку поставок алюминия и привели к росту цен на него на 30%.

Это затронуло потребителей алюминия в Европе, США и Азии, включая производителей автомобилей, производителей банок с газировкой, крупнейших мировых горнодобывающих компаний и крупные банки, финансирующие торговлю алюминием. В связи с этим санкции с «Русала» были сняты в конце 2018 года.

Отключение от SWIFT.

В этом случае Россия перейдёт на другую систему обмена банковскими данными: либо отечественную, либо другую иностранную.

Санкции против ОФЗ.

Американские крупные инвесторы уже не могут покупать облигации напрямую у властей РФ. В этом случае Россия начнёт скупать ОФЗ, чтобы не допустить обвала цен на них.

Также у ЕС существуют разногласия по поводу того, какие действия России могут привести к новым санкциям. Любые действия против Киева могут рассматриваться как наступление. Путин говорит, что у него нет плана вторжения в Украину.

Конечно, такая риторика напугала инвесторов и привела к просадке акций российских банков, сырьевых добывающих компаний, поставщиков металлов и так далее. Считаю, что причин для паники нет.

Угроза санкций периодически появляется и по большей части это лишь инструмент политического давления. Сами санкции не являются целью, и к ним не следует относиться как к таковым.

Тем более США и ЕС грозят санкциями только в случае прямого вторжения России на Украину, что само по себе маловероятно.

Поэтому администрации Байдена вместо угроз следовало бы подойти к решению вопроса с конкретными политическими целями, понятными Кремлю, и быть готовыми отменить санкции, если Россия пойдет навстречу.

А все эти угрозы выглядят как новостная истерия. Зато просадка рынка на фоне последних новостей — это новые возможности для инвесторов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз и власти Великобритании при поддержке Соединённых Штатов разрабатывают пакет санкций, который затронет новые российские проекты в газовой отрасли, писала газета Financial Times.

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