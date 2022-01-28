Москва, 28 января, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Евросоюз при поддержке США, конечно, может угрожать России санкциями, но до дела не дойдет, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«ЕС и США пытаются выковать единый фронт карательных мер, которые будут применены к России в случае нападения на Украину.

Белый дом публично поддержал усилия Конгресса по введению санкций против российских финансовых учреждений, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Российский фонд прямых инвестиций.

К новым санкциям относятся возможные ограничения на способность России конвертировать рубль в иностранную валюту, запретить инвестиции в новые выпуски российского госдолга, невозможность запуска многомиллиардного газопровода «Северный поток — 2».

Более радикальным вариантом станет отключение России от глобальной платежной системы SWIFT. Также помимо финансовых санкций предлагается ввести экспортный контроль, который может быть направлен на всё, от энергетического сектора и станков до игровых консолей, телевизоров и смартфонов.

Каковы последствия этого?

Эффективность санкций до сих пор является предметом дискуссий. Они, конечно, могут причинить некоторую боль, но и стать долгосрочным тормозом для развития, инвестиций и торговли не только РФ. Например:

Ограничения на конвертацию рублей в иностранную валюту.

Прекращение доступа Москвы к валютному рынку приведет к прекращению импорта российского газа, нефти и других ресурсов, а поскольку ЕС переживает самый сильный энергетический кризис с 1970-х годов, Европейские правительства опасаются этого, и некоторые из них просят об исключении этого из санкций.

Хоть США и предлагает способы смягчения последствий в Европе потенциальной потери поставок российских энергоносителей на континент, путем дополнительных поставок из Катара и Австралии, то моментально нарастить объёмы добычи невозможно, а покрывать дефицит поставок в Европе придется здесь и сейчас.

Россия всегда была для Европы «надежным гарантом энергобезопасности» даже в самые нелегкие моменты отношений. Поэтому ЕС вряд ли пойдёт на это.

Ограничения на продажу нефти, газа, металлов и т. д.

Тоже вряд ли. Россия — слишком крупный мировой игрок, на долю которого приходится 11% рынка нефти и 13% газа. Такие меры могут подвести под удар многих мировых гигантов корпораций, даже таких гигантов энергетического рынка, как: BP, Total и Shell.

Например, санкции, введенные в апреле 2018 года против «Русала», нарушили глобальную цепочку поставок алюминия и привели к росту цен на него на 30%.

Это затронуло потребителей алюминия в Европе, США и Азии, включая производителей автомобилей, производителей банок с газировкой, крупнейших мировых горнодобывающих компаний и крупные банки, финансирующие торговлю алюминием. В связи с этим санкции с «Русала» были сняты в конце 2018 года.

Отключение от SWIFT.

В этом случае Россия перейдёт на другую систему обмена банковскими данными: либо отечественную, либо другую иностранную.

Санкции против ОФЗ.

Американские крупные инвесторы уже не могут покупать облигации напрямую у властей РФ. В этом случае Россия начнёт скупать ОФЗ, чтобы не допустить обвала цен на них.

Также у ЕС существуют разногласия по поводу того, какие действия России могут привести к новым санкциям. Любые действия против Киева могут рассматриваться как наступление. Путин говорит, что у него нет плана вторжения в Украину.

Конечно, такая риторика напугала инвесторов и привела к просадке акций российских банков, сырьевых добывающих компаний, поставщиков металлов и так далее. Считаю, что причин для паники нет.

Угроза санкций периодически появляется и по большей части это лишь инструмент политического давления. Сами санкции не являются целью, и к ним не следует относиться как к таковым.

Тем более США и ЕС грозят санкциями только в случае прямого вторжения России на Украину, что само по себе маловероятно.

Поэтому администрации Байдена вместо угроз следовало бы подойти к решению вопроса с конкретными политическими целями, понятными Кремлю, и быть готовыми отменить санкции, если Россия пойдет навстречу.

А все эти угрозы выглядят как новостная истерия. Зато просадка рынка на фоне последних новостей — это новые возможности для инвесторов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз и власти Великобритании при поддержке Соединённых Штатов разрабатывают пакет санкций, который затронет новые российские проекты в газовой отрасли, писала газета Financial Times.

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