Москва, , 14:30 — REGNUM Руководство России понимает характер и особенности ведения современных войн. Об этом 28 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, России война с Украиной не нужна. Однако Запад всячески стремится втянуть Москву в этот конфликт и не исключено, что попытки эти увенчаются успехом. В этой ситуации руководству страны необходимо действовать прагматично, четко, жёстко и последовательно, считает эксперт.

«Мы видели кадры, как министр обороны России Сергей Шойгу рассматривал производство новых видов беспилотников. Это очень хорошее свидетельство того, что Россия понимает характер и смысл современной войны и готовится к подобного рода войнам. Вообще хотел бы ответить, что у нас по беспилотникам идет очень серьёзный прогресс», — сказал Коротченко.

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