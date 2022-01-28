Сеул, , 14:25 — REGNUM Глава департамента по вопросам изменения климата, энергетики, окружающей среды и научного сотрудничества МИД Южной Кореи Ли Дон Гю провел 27 января видеовстречу с замдиректора Европейской службы внешних действий Азиатско-Тихоокеанского региона Паолой Пампалони. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, участники четвертого заседания рабочей группы Южной Кореи и ЕС по энергетике, окружающей среде и изменению климата обсудили энергетический переход и меры реагирования на изменения климата, а также выразили обеспокоенность по поводу углеродного налога и подчеркнули необходимость проведения консультаций с торговыми партнерами по данному вопросу.

Стороны также обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества и договорились о тесном сотрудничестве для успешного проведения Всемирного лесного конгресса.

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