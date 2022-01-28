Сеул, 28 января, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Глава департамента по вопросам изменения климата, энергетики, окружающей среды и научного сотрудничества МИД Южной Кореи Ли Дон Гю провел 27 января видеовстречу с замдиректора Европейской службы внешних действий Азиатско-Тихоокеанского региона Паолой Пампалони. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, участники четвертого заседания рабочей группы Южной Кореи и ЕС по энергетике, окружающей среде и изменению климата обсудили энергетический переход и меры реагирования на изменения климата, а также выразили обеспокоенность по поводу углеродного налога и подчеркнули необходимость проведения консультаций с торговыми партнерами по данному вопросу.

Стороны также обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества и договорились о тесном сотрудничестве для успешного проведения Всемирного лесного конгресса.

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