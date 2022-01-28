Санкт-Петербург, , 14:25 — REGNUM В социальных сетях и на памятных акциях в Петербурге — активисты Российского движения школьников отдали дань мужеству и стойкости жителей блокадного Ленинграда. Они возлагали цветы, зажигали свечи, раздавали ленточки, самостоятельно делали значки-светлячки и знакомились с историей страны на Уроках памяти.

Фрагмент диорамы Прорыв блокады Ленинграда ИА REGNUM

В Санкт-Петербурге к памятной дате организовано около 40 акций с участием активистов РДШ.

Члены городского штаба Военно-патриотического направления провели торжественно-траурную церемонию возложения цветов к мемориальной плите «Блокадная парта» в рамках общегородской акции на Пискаревском мемориальном кладбище. Возложения состоялись и у подножия Братского воинского захоронения, у памятника аэродрому «Гражданка», у мемориала «Регулировщица».

В Андреевском сквере активисты раздавали «Ленточки Ленинградской Победы». Ребята из Колпинского района участвовали в торжественно-театрализованной акции «Свеча памяти» с видеопроекцией на снег. У Володарского моста прошла акция «Два берега — одна война, одна Победа». Ее участники зажгли свечи и почтили память погибших ленинградцев минутой молчания.

«Мы стоим на двух берегах Невы с зажжёнными свечами. Этим самым мы показываем, что не забыли тех людей, которые участвовали в Великой Отечественной войне и защищали наш город. Я испытываю гордость, потому что люди, которые защищали наш город, были очень смелыми. Я очень рад, что в мире есть и будут такие люди», — сказал ученик школы №341 Михаил Грушенков.

К акциям РДШ присоединились не только дети, но и педагоги. По всей стране прошли Уроки памяти, призванные напомнить о трагических днях в истории страны.

«Этот день является великим не только для Санкт-Петербурга, но и для всей страны. Этот день нельзя забывать, мы должны хранить его в памяти. Мы не жили в то время, но мы знаем о нём из фильмов, книг и рассказов ветеранов. Мы постараемся передать эту память будущему поколению!», — сказала петербургская школьница Анастасия Колосова.

Школьники, их родители и педагоги также приняли участие в мастер-классах по изготовлению «Светлячков памяти». Блокадные «светлячки» — небольшие фосфоресцирующие значки, которые крепились к одежде и помогали жителям блокадного Ленинграда передвигаться по городу, погрузившемуся в полную темноту, и при этом не привлекать внимания вражеской авиации.