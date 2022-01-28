Санкт-Петербург, 28 января 2022, 14:25 — REGNUM В социальных сетях и на памятных акциях в Петербурге — активисты Российского движения школьников отдали дань мужеству и стойкости жителей блокадного Ленинграда. Они возлагали цветы, зажигали свечи, раздавали ленточки, самостоятельно делали значки-светлячки и знакомились с историей страны на Уроках памяти.
В Санкт-Петербурге к памятной дате организовано около 40 акций с участием активистов РДШ.
Члены городского штаба Военно-патриотического направления провели торжественно-траурную церемонию возложения цветов к мемориальной плите «Блокадная парта» в рамках общегородской акции на Пискаревском мемориальном кладбище. Возложения состоялись и у подножия Братского воинского захоронения, у памятника аэродрому «Гражданка», у мемориала «Регулировщица».
В Андреевском сквере активисты раздавали «Ленточки Ленинградской Победы». Ребята из Колпинского района участвовали в торжественно-театрализованной акции «Свеча памяти» с видеопроекцией на снег. У Володарского моста прошла акция «Два берега — одна война, одна Победа». Ее участники зажгли свечи и почтили память погибших ленинградцев минутой молчания.
К акциям РДШ присоединились не только дети, но и педагоги. По всей стране прошли Уроки памяти, призванные напомнить о трагических днях в истории страны.
Школьники, их родители и педагоги также приняли участие в мастер-классах по изготовлению «Светлячков памяти». Блокадные «светлячки» — небольшие фосфоресцирующие значки, которые крепились к одежде и помогали жителям блокадного Ленинграда передвигаться по городу, погрузившемуся в полную темноту, и при этом не привлекать внимания вражеской авиации.