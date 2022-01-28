Канберра, , 14:31 — REGNUM Власти Австралии используют иностранных студентов для восполнения нехватки неквалифицированной рабочей силы. Об этом профессор Университета Мельбурна и колумнист газеты The Australian Джудит Слоун рассказала 28 января в эфире телеканала Sky News.

Брисбен, Австралия Kgbo

Слоун отметила, что местных жителей практически невозможно убедить выполнять низкоквалифицированную работу, когда за них это может сделать иностранный работник, например студент из другой страны, который приехал в богатую Австралию.

Она также указала на то, что решение австралийского правительства разрешить иностранным студентам иметь неограниченный рабочий день подвергает их большей опасности эксплуатации, что существенно подрывает их главную задачу в течение пребывания в стране — получать образование.

«Если вы завозите работников, которые готовы выполнять низкоквалифицированную работу, то, как правило, местные жители увольняются, поэтому становится трудно привлечь местных жителей обратно на эти рабочие места», — отметила Слоун.

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