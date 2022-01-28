Канберра, 28 января 2022, 14:31 — REGNUM Власти Австралии используют иностранных студентов для восполнения нехватки неквалифицированной рабочей силы. Об этом профессор Университета Мельбурна и колумнист газеты The Australian Джудит Слоун рассказала 28 января в эфире телеканала Sky News.
Слоун отметила, что местных жителей практически невозможно убедить выполнять низкоквалифицированную работу, когда за них это может сделать иностранный работник, например студент из другой страны, который приехал в богатую Австралию.
Она также указала на то, что решение австралийского правительства разрешить иностранным студентам иметь неограниченный рабочий день подвергает их большей опасности эксплуатации, что существенно подрывает их главную задачу в течение пребывания в стране — получать образование.
«Если вы завозите работников, которые готовы выполнять низкоквалифицированную работу, то, как правило, местные жители увольняются, поэтому становится трудно привлечь местных жителей обратно на эти рабочие места», — отметила Слоун.
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