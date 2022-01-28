Новороссийск, Краснодарский край, 28 января, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Две школы, три детских сада, а также нескольких многоквартирных домов Новороссийска остались без отопления в ночь с 27 на 28 января, сообщили в региональном оперативном штабе.

ИА REGNUM Батарея

«По данным администрации Новороссийска, резервуары котельных 7-го и 9-го микрорайонов уже наполнены и запущены. В ближайшее время тепло вернется в квартиры жителей города и социальные объекты», — уточнили в оперштабе.

Также к 16:00 обещают завершить сварочные работы на тепловой сети по ул. Суворовской.

В Новороссийске днём 28 января, по данным Росгидрометеоцентра, температура воздуха составляет около +6 градусов.