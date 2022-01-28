Кострома, 28 января, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Костромичи перестали жаловаться на перебои с теплоснабжением после передачи котельной Минобороны на баланс муниципалитета. Об этом сообщает администрация Костромы.

Http://www.gradkostroma.ru Бывшая военная котельная

Котельная, обслуживающая 60 многоквартирных домов, воинскую часть ВДВ и военный госпиталь, стала городской в августе 2021 года. До этого около 6 тысяч костромичей, проживающих в районе улицы Никитской, постоянно жаловались на качество горячей воды и холодные батареи. Выделять средства на модернизацию оборудования военные отказалось.

В конце прошлого года город вложил в ремонт теплоэнергетического комплекса 9 млн рублей, заменив 4 из 6 водоподогревателей. Они были основной причиной проблем. По словам городского управления ЖКХ, после завершения ремонта от получателей услуг не поступило ни одного замечания. Завершить обновление котельной планируется осенью 2022 года. Рабочим предстоит привести в порядок деаэраторы, очищающие воду от нежелательных примесей. На эти цели город выделит ещё около 2,5 млн рублей.