Канберра, , 14:28 — REGNUM Всемирно известное рейтинговое агентство Standard & Poor’s вновь подтвердило кредитный рейтинг Австралии как самый высокий, оценив его как AAA. Об этом 28 января сообщил телеканал Sky News.

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Главный казначей Австралии Джош Фриденберг заявил, тем самым Standard & Poor’s «подтвердило силу нашего экономического восстановления».

«Австралия — одна из девяти стран мира, имеющих кредитный рейтинг AAA от трех ведущих кредитных рейтинговых агентств», — заявил Фриденберг в эфире Sky News.

Фриденберг также отметил, что S&P «похвалило фискальную дисциплину» Австралии в начале пандемии и экономические реформы, проведенные правительством под руководством Скотта Моррисона.