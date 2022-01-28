Канберра, 28 января 2022, 14:28 — REGNUM Всемирно известное рейтинговое агентство Standard & Poor’s вновь подтвердило кредитный рейтинг Австралии как самый высокий, оценив его как AAA. Об этом 28 января сообщил телеканал Sky News.
Главный казначей Австралии Джош Фриденберг заявил, тем самым Standard & Poor’s «подтвердило силу нашего экономического восстановления».
«Австралия — одна из девяти стран мира, имеющих кредитный рейтинг AAA от трех ведущих кредитных рейтинговых агентств», — заявил Фриденберг в эфире Sky News.
Фриденберг также отметил, что S&P «похвалило фискальную дисциплину» Австралии в начале пандемии и экономические реформы, проведенные правительством под руководством Скотта Моррисона.