Назрань, Ингушетия, , 14:23 — REGNUM В Ингушетии отравились неизвестным веществом пятеро малолетних детей в возрасте от трех до десяти лет. Пострадавших доставили в больницу. Причины инцидента устанавливают правоохранительные органы, сообщили 28 января в пресс-службе прокуратуры по региону.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прокурор Республики Ингушетия Андрей Васильченко организовал проверку по факту отравления неизвестным веществом 28 января 2022 года в частном домовладении по улице Костоева города Назрани пятерых несовершеннолетних детей 2012−2019 гг. рождения. Пострадавшие дети госпитализированы в медицинское учреждение г. Назрани»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

В ряде СМИ сообщается, что отравление произошло из-за угарного газе. Подтверждений этой информации пока нет. В минздраве Ингушетии также рассказали о состоянии госпитализированных детей. Один из них находится в реанимации, остальные получают помощь в терапевтическом отделении.