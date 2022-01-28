Эль-Хасака, Сирия, , 14:34 — REGNUM Отряды курдского ополчения, при поддержке ВВС США, продолжают антитеррористическую операцию в городе Эль-Хасака на севере страны. Об этом 28 января сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на свой источник.

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По данным журналистов, американская авиация нанесла серию авиаударов по окрестностям тюрьмы Гвейран, из которой ранее сбежала группа боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Американская оккупационная авиация возобновила бомбардировку шести объектов в районе промышленного училища на восточных окраинах района Гвейран под предлогом борьбы с террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это привело к массовым разрушениям нескольких жилых домов», — заявил сообщил источник агентства.

Отмечается, что отряды курдского ополчения проводят рейды по всей территории города и арестовывают десятки местных жителей по обвинению в пособничестве террористам.