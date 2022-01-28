Эль-Хасака, Сирия, 28 января, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Отряды курдского ополчения, при поддержке ВВС США, продолжают антитеррористическую операцию в городе Эль-Хасака на севере страны. Об этом 28 января сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на свой источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным журналистов, американская авиация нанесла серию авиаударов по окрестностям тюрьмы Гвейран, из которой ранее сбежала группа боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Американская оккупационная авиация возобновила бомбардировку шести объектов в районе промышленного училища на восточных окраинах района Гвейран под предлогом борьбы с террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это привело к массовым разрушениям нескольких жилых домов», — заявил сообщил источник агентства.

Отмечается, что отряды курдского ополчения проводят рейды по всей территории города и арестовывают десятки местных жителей по обвинению в пособничестве террористам.