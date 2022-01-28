Вашингтон, , 14:22 — REGNUM Американская певица Мадонна поделилась с фанатами своими идеями о будущем туре. Об этом 28 января пишет Billboard.

Мадонна

По словам артистки, она бы хотела отправиться в турне с коллегой, исполнительницей Бритни Спирс. «Я и Бритни, что насчет этого? Да, я не уверена, что ей это понравится, но это было бы действительно здорово. Мы могли бы, например, повторить тот поцелуй», — заявила Мадонна, имея в виду поцелуй на MTV Video Music Awards.

ИА REGNUM напоминает, что на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2003 года Мадонна поцеловала Спирс после их совместного выступления. Тогда с ними также пели Кристина Агилера и Мисси Эллиот.

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