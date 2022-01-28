Куала-Лумпур, 28 января, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Власти Малайзии запретят продажу табака и других сигаретных изделий всем гражданам, которые родились после 2005 года, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Coastal Elite Запрет на курение

Министр здравоохранения Малайзии надеется, что закон примут в этом году. Постановление может оказать значительное влияние на борьбу с неинфекционными заболеваниями.

Напомним, Малайзия берет пример с политики Новой Зеландии, запрещающей продажу сигарет будущим поколениям. К 2027 году запрет на продажу сигарет распространится на граждан, родившихся после 2013 года.