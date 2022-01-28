Астана, 28 января, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Состав политсовета правящей партии Казахстана «Нур Отан» изменился на 55%. Об этом 28 января сообщает пресс-служба партии.

Билборд партии «Нур Отан»

«Из 389 делегатов за изменения в состав политсовета проголосовали 389 человек. В него пропорционально количеству членов партии вошли представители всех регионов», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, доля женщин в руководстве партии выросла до 33,7%. Доля молодых политиков (до 35 лет) выросла в шесть раз и составила 13%. В результате средний возраст политсовета снизился с 51 года до 47 лет.

Также сообщается, что в политсовете стало вдвое больше представителей образования (10%), а также членов неправительственных организаций и СМИ (15,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 января на внеочередном съезде «Нур Отан» её председателем избрали президента Касым-Жомарта Токаева вместо бывшего лидера страны Нурсултана Назарбаева. Токаев в своём выступлении заявил, что правящая партия не выполняет необходимые задачи и её нужно существенным образом трансформировать.