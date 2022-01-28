Канберра, 28 января, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В своей статье для Australian Financial Review от 27 января лидер оппозиции Энтони Альбаниз раскритиковал федеральное правительство Австралии за медленный рост заработных плат в стране, обвинив премьер-министра страны Скотта Моррисона в том, что тот «доволен ситуацией».

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

«Лейбористское правительство будет бороться со стагнацией заработной платы, консультируясь с бизнесом, профсоюзами и другими уровнями власти», — написал лидер лейбористов.

«Мы созовем саммит по вопросам занятости, чтобы собрать эти группы за одним столом и выработать новую австралийскую программу повышения производительности, которая также включает меры по повышению безопасности труда и устранению препятствий на пути к полной занятости», — продолжил Альбаниз, говоря о своих планах в случае победы на выборах в этом году.

В свою очередь, выступая на телеканале Sky News, сенатор Аманда Стоук отметила, что статья Альбаниза «основана на хотелках профсоюзов и отрицании реальности».