Минск, 28 января, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Для защиты Белоруссии 1,5−2 млн жителям республики необходимо уметь пользоваться оружием. Об этом 28 января заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе оглашения своего послания к народу и Национальному собранию республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, белорусская армия компактна, маневренна и боеспособна, и власти страны намерены укреплять ее мощь.

«Ракетное производство, создание беспилотной авиации, стрелкового оружия и боеприпасов, современных средств связи и автоматизации, военной оптики и иной продукции белорусского военпрома уже поставлены на поток. А недостающее закупим», — сказал он.

Также Лукашенко отметил, что в нынешней ситуации это представляется особо важным и стоит недешево, однако армии страны, по его мнению, нужно иметь в достаточном количестве основное стрелковое оружие: гранатометы, автоматы, пистолеты и пулеметы.

«Полтора-два миллиона наших людей должны уметь им пользоваться. И тогда в этой лесисто-болотистой местности, как раньше говорили, нас никто не возьмет», — добавил белорусский лидер, уточнив, что войска территориальной обороны республики планируется мобилизовать еще порядка 300 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойкот со стороны ряда стран зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине возвращает нынешний мир в реалии холодной войны.