Минск, 28 января, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Запад спровоцировал нефтяной конфликт России и Белоруссии в конце 2019 года — начале 2020 года, чтобы рассорить два государства накануне белорусских президентских выборов. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 28 января в послании к белорусскому народу и парламенту.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, тогда в Белоруссию зачастило множество «всевозможных визитеров», все они обещали помощь и дружбу, а США обещали нефть.

«США даже обещали обеспечить нас на 100% нефтью, когда у нас, помните, был конфликт с Российской Федерацией. И все под благовидным предлогом «сохранить независимую Беларусь». Пытались рассорить два братских народа прямо накануне выборов», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019—2020 годах Россия и Белоруссия долго улаживали разногласия вокруг цен на газ. Они возникли из-за так называемого налогового маневра России в нефтяной сфере.

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