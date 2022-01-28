Канберра, 28 января, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Правительство Австралии во главе со Скоттом Моррисоном пообещало выделить дополнительный 1 миллиард долларов на спасение Большого Барьерного рифа, являющегося уникальным природным явлением и неотъемлемой частью экосистемы страны. Об этом 28 января сообщил телеканал Sky News.

Nasa.gov Участок Большого барьерного рифа — вид из космоса

Премьер-министр страны Моррисон объявит о дополнительном вливании средств 28 января, пишут журналисты. Главным вредителем, на борьбу с которым отчасти пойдут деньги, станет морская звезда, известная как терновый венец.

Отмечается, что общие усилия правительства Австралии по сохранению экосистемы Большого Барьерного рифа оцениваются в более чем 3 миллиарда долларов.

Более того, дополнительный миллиард долларов поможет поддержать 64 000 рабочих мест в Квинсленде, у побережья которого и находится Большой Барьерный риф.