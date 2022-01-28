Минск, , 14:18 — REGNUM «Все русское запретить, на чемоданы, а что здесь русское, что белорусское — надо разобраться, и развязать гражданскую войну», — о таких планах белорусской прозападной оппозиции рассказал 28 января Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечая на вопросы после оглашения послания народу и Нацсобранию, Лукашенко прокомментировал обращение политэмиграции в Венецианскую комиссию с альтернативным проектом конституции на февральский референдум. Лукашенко призвал поддержать его проект новой конституции (изменений и дополнений в ныне действующую), отметив, что ничего из затеи оппозиционеров не выйдет.

По словам Лукашенко, оппозиционеры должны были обратиться со своим проектом конституции к нему. В самой же Венецианской комиссии, отметил он, большинство составляют «западники», которые не желают добра Белоруссии.

Напомним, прозападная оппозиция в Белоруссии и политэмиграция не признают Александра Лукашенко законным президентом, считая президентские выборы 2020 года сфальсифицированными. Референдум по предложенной Лукашенко новой редакции конституции на безальтернативной основе назначен на 27 февраля.

Отметим, Венецианская комиссия («Европейская комиссия за демократию через право») является консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы. Белоруссия не является членом СЕ.