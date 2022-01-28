Рим, , 14:18 — REGNUM Главы фракций парламента Италии в пятницу, 28 января, приняли решение о переходе на ускоренный режим голосования на президентских выборах.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

До момента избрания президента первый раунд голосования будет проходить утром, второй, если требуется — в 17 часов.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также представители местной власти (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Выборы начались 24 января, первые четыре тура закончились безрезультатно. После третьего тура для избрания президента достаточно простого большинства (505 голосов). Обсуждаются кандидатуры премьер-министра Марио Драги, спикера сената Элизабетты Казелатти, экс-прокурора Карло Нордио, министра юстиции Марты Картабиа, экс-главы МИД Франко Фраттини и некоторых других политиков.