Канберра, , 14:42 — REGNUM Выступая на пресс-конференции 28 января, посол Российской Федерации в Австралии Алексей Павловский заявил, что австралийские СМИ не были «добры» к России, и призвал к «сбалансированному освещению» главной темы последних дней — напряженности в отношениях с Украиной, передает телеканал Sky News.

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«Я думаю, что австралийская общественность действительно нуждается в сбалансированном освещении, и она очень сильно нуждается в этом», — сказал Павловский во время общения с журналистами.

Более того, подчеркнул Павловский, австралийские медиа не должны оперировать категорическим делением стран на плохие и хорошие.

«Австралийцы определенно имеют право на более осмысленное понимание ситуации, в отличии от той пропаганды в стиле комиксов по типу «Бэтмен против Джокера» — я имею в виду либеральные демократии против автократий», — сказал он.

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