Белгород, , 14:20 — REGNUM Об отказе в госпитализации в одной из больниц Белгорода беременной двойней супруге рассказал 28 января в социальных сетях житель города.

Скорая помощь Novostipmr.com

По словам мужчины, около полуночи 24 января, у жены отошли воды, они приехали в родовое отделение на улице Некрасова. Там женщине сделали УЗИ-диагностику, сказали, что будет двойня и, возможно, детям понадобится реанимация. Принять роженицу, говорит белгородец, медики отказались, сославшись на то, что «реанимация у них временно не работает, там проходит чистка», супругам предложили самим, чтобы не ждать скорую помощь, ехать в родовое отделение на улицу Архиерейскую.

«Там экстренно прооперировали. И пока мы ездили, всё это время терялось, отошла плацента с двух сторон и дети начали захлёбываться кровью. Сейчас дети лежат в реанимации в очень тяжёлом состоянии. Самый главный вопрос, почему на не приняли, не прокесарили на [улице] Некрасова? Позже я узнал, что реанимация у них работала».

Мужчина через соцсети обратился к губернатору Вячеславу Гладкову, мэру Белгорода Антону Иванову, министру здравоохранения региона Андрею Иконникову. По его словам, уже через 15 минут все они отреагировали, а «через час больница уже тряслась».

Белгородец выразил благодарность дежурной бригаде второго родового отделения, анестезиологу и реаниматологам, всем сотрудникам детской реанимации — «они исправляли ситуацию, к ним большое уважение!»

Как сообщало ИА REGNUM, за 2021 год в Белгородской области скончались 12 рожениц и 54 младенца.

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