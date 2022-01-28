Краснодар, 28 января, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Сильные ливни и новые снегопады прогнозируются на территории Краснодарского края до 1 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю 28 января.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Снегопад

Как сообщается, в регионе действуют экстренные предупреждения по комплексу неблагоприятных метеоусловий до 1 февраля и лавиноопасности до 31 января. Так, по данным синоптиков, на Кубани ожидаются сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20−25 м/с. В реках возможен подъём уровней воды.

«Местами в крае ожидается очень сильный снег, сильные гололедно-изморозевые отложения», — уточнили в ведомстве.

В пожарно-спасательных отрядах края организовано круглосуточное дежурство руководящего состава и ответственных лиц подразделений. 29−30 января заступают усиленные караулы. Подготовлена водооткачивающая техника, переводится в часовую готовность к реагированию аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю и подвижные пункты обогрева ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные снегопады накрыли Краснодарский край 21−24 января. В регионе был побит рекорд по выпавшим осадкам. Аэропорт Краснодара несколько раз вынужденно приостанавливал работу.