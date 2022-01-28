Минск, , 14:16 — REGNUM Белоруссия в случае продолжения конфронтации с Литвой может закрыть этой стране транзит грузов через белорусскую территорию. Об этом 28 января заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом он отреагировал на то, что руководство Литвы не пускает в свои порты товары из Белоруссии.

«Вы же угробите свое портовое хозяйство, там грузы будет некому грузить. Вот договоримся сейчас с Россией, и там [в портах Литвы] никакие грузы грузиться не будут, мы будем грузить все российские и белорусские грузы в российских портах», — сказал Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский госмонополист «Беларуськалий» потребовал от осуществляющих транзит его продукции «Литовских железных дорог» компенсацию всех убытков от расторжения контракта.

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