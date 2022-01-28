Минск, 28 января 2022, 14:16 — REGNUM Белоруссия в случае продолжения конфронтации с Литвой может закрыть этой стране транзит грузов через белорусскую территорию. Об этом 28 января заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Таким образом он отреагировал на то, что руководство Литвы не пускает в свои порты товары из Белоруссии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский госмонополист «Беларуськалий» потребовал от осуществляющих транзит его продукции «Литовских железных дорог» компенсацию всех убытков от расторжения контракта.
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