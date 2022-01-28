Минск, 28 января, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Белоруссия в случае продолжения конфронтации с Литвой может закрыть этой стране транзит грузов через белорусскую территорию. Об этом 28 января заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Таким образом он отреагировал на то, что руководство Литвы не пускает в свои порты товары из Белоруссии.

«Вы же угробите свое портовое хозяйство, там грузы будет некому грузить. Вот договоримся сейчас с Россией, и там [в портах Литвы] никакие грузы грузиться не будут, мы будем грузить все российские и белорусские грузы в российских портах», — сказал Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский госмонополист «Беларуськалий» потребовал от осуществляющих транзит его продукции «Литовских железных дорог» компенсацию всех убытков от расторжения контракта.

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