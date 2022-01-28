Канберра, , 14:19 — REGNUM Министр пенсионного обеспечения и финансовых услуг Австралии Джейн Хьюм считает, что лидер лейбористов Энтони Альбаниз так и не смог объяснить, как он собирается укреплять восстановление экономики страны после пандемии коронавируса. Об этом она заявила 28 января в интервью телеканал Sky News.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз вместе с рабочими © anthonyalbanese. com. au

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

«Я думаю, что это было бы сущностным посланием, которое в речи Энтони Альбаниза так и не прозвучало», — сказала министр.

Однако, по словам Хьюм, Альбаниз все же знает один верный способ добиться успехов в экономике — поиграть с цифрами.

«На самом деле, когда ему представилась возможность описать, как он будет укреплять восстановление экономики, он фактически сказал, что собирается дать больше денег Статистическому бюро Австралии … Теперь-то я полностью уверена, что дать больше денег Статистическому бюро, по сути, и есть его решение», — отметила она.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сиднее отвергли утверждения о продолжающемся локдауне