Ак-Довурак, Тува, , 14:16 — REGNUM Следователи в Туве организовали проверку по факту 28 января обнаружения тел местной жительницы и малолетней девочки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

В городе Ак-Довурак нашли тела женщины и её дочери. Тува СУ СКР по Туве

Тела обнаружил старший сын 50-летней женщины, которая проживала вместе с 12-летней дочерью в частном доме с печным отоплением в городе Ак-Довурак.

«На момент осмотра места происшествия признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не выявлено. Предварительно причиной смерти пострадавших является отравление угарным газом», — отметили в управлении.

Точная причина смерти станет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.