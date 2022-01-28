Лима, , 14:25 — REGNUM Капитан танкера Mare Dorium итальянец Джакомо Пизани направил 27 января письмо властям Перу, в котором заявил, что компания Respol, на нефтеперерабатывающем заводе которой произошла утечка нефти, пытается переложить ответственность за происшествие на него. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

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Капитан, в свою очередь, обвинил компанию в отсутствии экстренных действий по предотвращению последствий разлива, произошедшего 15 января в перуанском городе Ла Пампилья. Он предоставил журналистам El Pais и La Republica бумаги, в которых описывалась его версия произошедшего. Кроме того, Пизани заявил, что компания отказалась предоставлять ему информацию об объемах отгружаемой нефти.

По его словам, барьер для удержания нефти был недостаточно длинным для покрытия всей длины судна, что не позволило ликвидировать утечку в момент обрыва. Компания также не предоставила экипажу судна информацию о количестве разгружаемой нефти и учете рабочего времени на выгрузку. По его словам, компания хочет полностью переложить вину на капитана, который подошел слишком близко к терминалу.

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