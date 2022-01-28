Москва, , 14:15 — REGNUM Активное распространение получила новая форма мошенничества с полным списанием средств с банковской карты. Для того, чтобы не попасть в сети мошенников, нужно соблюдать некоторые правила, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

«Человек натыкаетесь в соцсетях или получает в личном сообщении/электронном письме рекламу какого-то концерта или спектакля, проходите по ссылке, выбираете места, заполняете платежную форму с личными данными.

Вроде бы все, как обычно. Но! Ввместо билетов получаете многократные списания на суммы, не требующие подтверждения. И так до полного обнуления карты.

Здесь можно посоветовать проверять ссылки с помощью антивирусных программ, а лучше вовсе не переходить по ссылке на страницу оплаты, а найти интересующее мероприятие на официальном сайте его организатора (исполнителя, театра, концертного зала).

Серьезные организации предоставляют на своих сайтах всю информацию о себе, включая правовые документы и лицензии. Сведения в них должны соответствовать сведениям, которые указаны в выписках из ЕГРЮЛ (можно найти на сайте налоговой).

Проблема сегодняшнего времени — фишинговые сайты, которые могут точь-в-точь повторять давно существующие и проверенные сайты, но по факту оказаться мошенническими.

Поэтому данные официального сайта (его URL) нелишним будет дополнительно проверить в официальных аккаунтах театра или исполнителя в социальных сетях (они как правило отмечены синей галочкой или белой галочкой в синем круге).

Есть еще один совет: установите лимит трат по онлайн-расчетам, а лучше заведите отдельную карту, и переводите на нее ровно ту сумму, которую планируете потратить на покупку.

От незаконных списаний это вас полностью не убережет, но и не позволит украсть с вашего счета все подчистую», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, банк ВТБ зафиксировал рост числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.

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