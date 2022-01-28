Москва, , 14:14 — REGNUM Конкретные предложения и меры дополнительной поддержки молочной отрасли будут разработаны в феврале. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 января, об этом заявила замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») в ходе заседания круглого стола.

Коровы

Школкина обратила внимание на то, что молочная продукция, как лакмусовая бумажка, по определяется покупательная способность населения, что иногда делает отрасль неким заложником.

«Когда контроль за ценой на молочную продукцию не всегда учитывает в том числе растущие затраты, которые напрямую влияют на рост стоимости продукции, что в принципе происходит и сегодня», — отметила парламентарий.

Депутат указала на то, что молочная промышленность демонстрирует положительные темпы развития, однако несмотря на тенденцию, до сих пор не достигнуты показатели в сфере продовольственной безопасности.

«По-прежнему импортируем около 7 млн тонн молочной продукции, правда, надо отметить, что экспортный потенциал отрасли начинает понемногу развиваться, и около 1 млн тонн мы начинаем экспортировать, не только в страны бывшего советского пространства, но и в США и Китай», — привела данные Школкина.

Депутатов Госдумы волнует ситуация на молочном рынке.

«Производители молока говорят о переходе из молочной отрасли, например, в растениеводство, нас это очень беспокоит, и основания для беспокойства есть». — заявила Школкина.

Зампред комитета Госдумы указала на ряд проблем отрасли.

«Первое — снижение производства товарного молока из-за сокращения поголовья. Второе — увеличение административной нагрузки на отрасль, особенно в связи с усилением контроля за отходами животноводства», — сказала она, отметив также роль зеленой повестки.

Кроме того, парламентариев беспокоит все, что связано с себестоимостью производства.

«С одной стороны, растет себестоимость, расходы на корма, на упаковку, маркировка внесла свою долю, с другой стороны — тотальный контроль за конечной ценой на молочную продукцию», — перечислила Школкина.

Она отметила, что выступает против госрегулирования цен.

«Я выступаю против регулирования цен. Любой производитель прежде чем поднять цену, сто раз взвесит это решение, оценив ситуацию на рынке, изучив покупательную способность своих потребителей. В отрасли у нас работают более 1 млн человек, и они хотят получать достойную зарплату», — подчеркнула Школкина.

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Заседание круглого стола прошло в Госдуме после совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко, где обсуждались проблемы молочной отрасли.

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