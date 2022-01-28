Москва, , 14:14 — REGNUM Германия до сих пор не направила ответы в адрес российской стороны, касающиеся инцидента с российским блогером Алексеем Навальным летом 2020 года. Об этом 28 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Германия (сс) Hans

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«Мы до сих пор не получили ответ, кто прилетал за Алексеем Навальным, почему, судя по объективным данным, самолет, на котором его привезли, который за ним прилетел в Омск, был заказан за день, по-моему, до того как ему стало нехорошо, почему нет ответа на вопросы, которые были заданы в германском парламенте сугубо конкретно, фактологически», — сообщил Лавров в интервью ряду СМИ.

Ещё один вопрос, который интересует Москву, — как случилось, что пилот, который не хотел, чтобы соратница Навального Мария Певчих брала бутылку с собой, в итоге согласился?

«Опять же, был какой-то шестой пассажир. Это все задано в германском парламенте, в бундестаге», — цитирует РИА Новости главу российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что обязательства Германии по конвенциям, в том числе европейской конвенции о правовой помощи в уголовных делах, «не связаны с наличием или отсутствием у кого бы то ни было заведенного на кого бы то ни было уголовного дела».

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«По нашим законам, уголовное дело может заводиться, когда есть факты, и это никак не противоречит многочисленным случаям применения этой процедуры в отношениях со многими другими странами», — отметил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия направила в компетентные органы Германии как минимум пять запросов по делу Алексея Навального. Однако все они остались без ответа. Как отметили в Генпрокуратуре РФ, германская сторона под надуманными предлогами фактически уклоняется от ответов, избегает неудобные для неё вопросы. Подобные действия со стороны Берлина «невозможно расценить иначе как игнорирование обязательств, вытекающих из Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам», подчеркнули в ведомстве.